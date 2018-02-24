Дополненная реальность стала доступна для смартфонов на базе Android

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Доступ к технологии дополненной реальности представила вчера компания Google, сообщает портал AKKet. В августе пользователям был продемонстрирован промо-ролик, в котором разработчики показывали процесс создания дополненной реальности. Тогда же началась работа над программами, теперь же приобщиться к созданию приложений может любой желающий.

Новейшая технология ARCore представляет возможность наслоения виртуального и реального, что позволит получать необычные фотоснимки и видеоролики. Опробовать новинку смогут владельцы смартфонов на базе Android 8.0 Oreo: пока технологию поддерживает только 13 ведущих моделей популярных брендов. Обещается, что в дальнейшем погрузиться в дополненную реальность смогут и обладатели практически всех флагманов корейских и китайских марок.

Пользователи смогут использовать камеру смартфона, чтобы разнообразить свои снимки. Дополненная реальность позволяет увидеть через объектив то, чего нет в реальной картине: например, робота или необычный автомобиль. Таким образом, повседневность будет выглядеть уже не такой обыденной.