Итальянская компания построит в Лаишевском районе животноводческий комплекс за 800 млн рублей

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). В селе Малая Елга Лаишевского района итальянские инвесторы в этом году начнут строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ. Стоимость строительства комплекса составит 800 млн рублей. Планируется, что новому комплексу в год понадобится 60 тысяч тонн кормов.

Вначале кооператив будет создан на основе трёх хозяйств, но в процессе работы появится возможность увеличить их количество.

Известно, что на месте будущего комплекса уже побывали представители итальянской компании «Кремонини групп»: директор ООО «Оренбиф» Марино Курра, директор ООО «Агросакмара Башкирия» Фабрицио Ванди, технический специалист «Иналка» Пьетро Нарделла. Их встречали глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия района Марсель Мутигуллин, генеральный директор ООО «Просто молоко Агро» Гумер Закиров. С итальянцами также встречался Президент РТ Рустам Минниханов.