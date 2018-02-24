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Конфискованное за посещение Крыма танзанийское судно отдадут украинскому флоту

24 февраля 2018, 16:01

Конфискованное за посещение Крыма танзанийское судно отдадут украинскому флоту Судно Sky Moon задержали в ноябре 2016 года, а в марте 2017-го – конфисковали вместе с грузом.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Арестованное за посещение Крыма танзанийское судно Sky Moon передадут Военно-морским силам Украины. Об этом рассказал заместитель военного прокурора Южного региона страны Роман Мрочко, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Судно было задержано 30 ноября 2016 года на Дунае во внутренних украинских водах. 15 марта 2017-го Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно и его груз – более 3 тыс. т технической соды – в доход государства.

Членам экипажа Sky Moon запретили въезд на Украину сроком на три года.

Украина не признает произошедшего в 2014 году присоединения Крымского полуострова к России и настаивает на определенном порядке въезда/выезда. 


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