Бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени назвали политическим решением

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель главы Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Светлана Журова объяснила решение Федерации биатлона США о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени политическими причинами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы входим в ту же воду, в которой мы уже были в 1980-м, в 1984 годах, когда мы с США, к сожалению, обменивались такими действиями», – с сожалением констатировала депутат.

По мнению Журовой, в дальнейшем может прозвучать предложение проводить такие состязания только в тех странах, выбор которых не приведет к обострению имеющихся противоречий.

Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в России с 22 по 25 марта, заявили сборные США и Чехии. До этого исполком Международного союза биатлонистов (IBU) согласился провести соревнования в Тюмени, как и планировалось прежде.