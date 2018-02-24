(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Росгвардейцы Татарстана устроили музыкальный флешмоб в одном из торговых центров Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии.

Концерт состоялся в одном из торговых центров столицы Татарстана. Под звуки барабанной дроби из разных уголков магазина начали выходить военные музыканты. Выстроившись в шеренгу, росгвардейцы заиграли знакомые любому русскому человеку мелодии – «Катюшу» и «Прощание славянки».

Посетители торгового центра отложили все свои дела и с радостью остановились послушать выступление оркестра. По окончании выступления слушатели поблагодарили музыкантов долгими аплодисментами.