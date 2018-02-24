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Чемпионат и первенство России 2019 года по джиу-джитсу пройдут в Казани

24 февраля 2018, 14:12 , Фото: Салават Камалетдинов

Чемпионат и первенство России 2019 года по джиу-джитсу пройдут в Казани Турнир будет назван в честь выдающегося татарского богослова Шигабутдина Марджани.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В следующем, 2019 году чемпионат и молодежное первенство России по джиу-джитсу будут организованы в Казани. Турнир будет назван в честь выдающегося татарского богослова Шигабутдина Марджани.

Соответствующее решение приняло руководство Федерации джиу-джитсу РФ, Федерации джиу-джитсу РТ и Духовного управления мусульман Татарстана. Об этом рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин на проходящих в казанском дворце единоборств «Ак Барс» Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу. 


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