Чемпионат и первенство России 2019 года по джиу-джитсу пройдут в Казани

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В следующем, 2019 году чемпионат и молодежное первенство России по джиу-джитсу будут организованы в Казани. Турнир будет назван в честь выдающегося татарского богослова Шигабутдина Марджани.

Соответствующее решение приняло руководство Федерации джиу-джитсу РФ, Федерации джиу-джитсу РТ и Духовного управления мусульман Татарстана. Об этом рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин на проходящих в казанском дворце единоборств «Ак Барс» Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу.