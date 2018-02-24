СБУ заявила о попытке спецслужб РФ взорвать недостроенный крейсер «Украина»

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В 2015 году российские спецслужбы якобы планировали взорвать стоящий в Николаеве недостроенный ракетный крейсер «Украина». Об этом рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Диверсию будто бы готовили гражданин РФ Давид Пономарев и его сообщники. Согласно информации СБУ, они планировали взорвать корабль 28 июня, в День конституции Украины, чтобы запугать местное население.

Спецслужба также заподозрила Пономарева в организации поджога административного здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, который был совершен в начале февраля этого года.

Крейсер «Украина» (ранее – «Комсомолец» и «Адмирал Флота Лобов») – это четвертый корабль проекта 1164 «Атлант». Заложен в 1984 году, спущен на воду в 1990-м. Хотя крейсер достроен на 95 процентов, Министерство обороны Украины в нем не нуждается. Сейчас он находится на территории судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве.