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Спорт

CAS аннулировал результат российской бобслеистки Сергеевой

24 февраля 2018, 11:33

Спортсменка сохранила право добиваться отмены дисквалификации или сокращения срока отстранения.
Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия второй допинг-пробы
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал уличенную в нарушении антидопинговых правил российскую бобслеистку Надежду Сергееву и аннулировал результат, достигнутый ею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на решение суда, выложенное на его сайте.

Ранее Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей.

Разбирательства по делу продолжатся после завершения Олимпиады. Спортсменка согласилась с временной дисквалификацией, но при этом сохранила право добиваться ее отмены или сокращения срока отстранения.

До этого Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы B, тем самым признав факт наличия запрещенного препарата. В ее допинг-пробе A был обнаружен запрещенный с 2014 года препарат триметазидин, который применяется для лечения и профилактики болезней сердца. 


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