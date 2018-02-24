(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Трое малолетних детей погибли в пожаре в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Около половины седьмого утра на пульт дежурного по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании частого жилого дома с селе Благовещенское. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали пожар. При разборе дома были обнаружены страшные находки. В одной из комнат огнеборцы нашли тела троих малолетних детей – трехлетнего мальчика, двухлетней девочки и младенца, родившегося в январе 2018 года.

Родители вместе со старшей пятилетней дочерью смогли покинуть дом самостоятельно. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По информации СМИ, семья, в которой погибли дети, числилась неблагополучной. Родители систематически выпивали.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.