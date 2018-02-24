В Татарстане национально-культурным общественным организациям выделят 10 миллионов рублей

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алмаз Шигабутдинов). Министерство культуры Татарстана выделит 10 млн рублей национально-культурным общественным организациям. Об этом делегатам IV Фестиваля тюркской молодежи сообщил депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

«Через Министерство культуры РТ на нужды общественных организаций выделяются средства в размере 10 млн рублей. Кто-то получит 500 тыс., кто-то – 600. Чтобы получить грант, организации должны будут подать заявки. Также и регионы будут выделять деньги на проведение мероприятий. Нужно отметить, что не все регионы пока активны, но мы учим их работать по системе грантов», – отметил парламентарий.

С 18 по 24 февраля в Казани проходит четвертый по счету Фестиваль тюркской молодежи. Здесь молодежь знакомится с искусством кино. Организаторы мероприятия – Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Федеральная автономия татар и молодежный центр «Идель».