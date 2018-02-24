(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Башкортостане «Жигули» разорвало надвое от удара об столб, сообщает пресс-служба МВД Башкортостана.

24-летний водитель «Жигули» 99-й модели двигался по улице Бабушкина. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги в столб. Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на две части. Шансов выжить в такой аварии у водителя не было – от полученных травм парень скончался на месте.

СМИ стало известно, что у погибшего не было прав на управление автомобилем, за что он неоднократно привлекался к административной ответственности. Причины ДТП выясняются.