(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Под Альметьевском пожарные встали на лыжи и устроили флешмоб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Флешмоб прошел в рамках Всероссийской акции «МЧС России – за здоровый образ жизни и безопасность людей!». В нем приняли участие сотрудники 11 отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан и инспекторы Отдела надзорной деятельности. Акцию приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.

На горнолыжный курорт «Ян» пожарные приехали с семьями. Сменив спецобувь на лыжные ботинки и прихватив лыжи и сноуборды, бойцы отправились на самую вершину склона. Там пожарные сделали несколько памятных фотографий и, под восторженные взгляды и одобряющие крики близких, начали спуск с горы. Вместе с пожарными с горы съехал «медведь»-сноубордист. Размахивая флагом с эмблемой «Года культуры безопасности в системе МЧС России», веселая яркая компания лихо скатилась со склона.

Внизу пожарные переоделись в привычную обувь и провели лекции по пропаганде здорового образа жизни. Также огнеборцы рассказали правила безопасного поведения в зимой. Всем гостям спортивного праздника сотрудники МЧС раздавали красочные брошюры.



