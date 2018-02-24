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Экономика и финансы

S&P повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного

24 февраля 2018, 09:45

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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «мусорного» уровня BB+ до BBB-, последней ступени инвестиционного уровня, передает «Интерфакс».

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте повышен с уровня BBB- до BBB. Прогноз по обоим рейтингам – стабильный.

При оценке S&P обратило внимание на денежно-кредитную политику, позволившую экономике страны адаптироваться к снижению цен на нефть и введенным против РФ ограничительным мерам.

Российский министр финансов Антон Силуанов назвал решение Standard & Poor's присвоить РФ инвестиционный рейтинг «вполне логичным и ожидаемым решением», передает РИА «Новости».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings же подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России в иностранной и национальной валютах. Они остались на уровне BBB-, при этом прогноз по ним – позитивный.

Соответствующая оценка учитывает как сбалансированность бюджета и улучшение экономической политики, так и сохраняющиеся структурные слабости экономики наряду с геополитическими проблемами. 


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