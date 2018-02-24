(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Новгороде пьяный водитель сбил на «зебре» четверых подростков, сообщает Интерфакс.

Происшествие произошло около семи вечера накануне. Четверо 14-летних подростков – три мальчика и девочка – переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на них наехал автомобиль «Сузуки». Водитель японского автомобиля не остановился и с места аварии скрылся.

Двоих мальчиков отвезли в городской травмпункт, где им оказали всю необходимую помощь. Двое других детей получили более серьезные травмы и были доставлены в городскую больницу. У мальчика диагностировали травму головы, а у девочки переломы ребер и ног. Ее прооперировали.

Виновника ДТП удалось быстро установить. Им оказался 44-летний мужчина. В момент задержания он был пьян и находился у себя дома.

