В Казани открылся фестиваль лучшей анимации Европы

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Доме актера имени М. Салимжанова состоялся первый показ программы Лондонского международного фестиваля LIAF-2018.

London International Animation Festival (LIAF) – это один из крупнейших международных фестивалей анимации с десятилетней историей. Его программа включает лучшие анимационные фильмы, одержавшие победу на европейских фестивалях 2017 года.

По словам руководителя дирекции «Время кино» Альбины Нафиговой, подобные мероприятия в Казани проходят в четвертый раз. Однако в этом году организаторы решили расширить территорию кинопоказов, сделав новой площадкой кинофестиваля Дом актера.

«У фестиваля уже сложился свой зритель. В основном это молодые люди. Не столько по возрасту, сколько по блеску в глазах. С новой площадкой появились и новые зрители. Так, например, первыми сегодня приехали гости из Набережных Челнов, специально на показ. Вообще анимация – это наиболее креативный сегмент визуального искусства. Соответственно, привлекает он художников по натуре, смелых, авантюристов с любопытствующим взглядом и при этом скептиков в хорошем смысле. Такого зрителя на мякине не проведешь», – отметила она.

Полуторачасовой показ вместил 12 шедевров независимой анимации со всего мира: это и традиционная 2d-анимация, и компьютерная графика, и фотоколлаж. Среди мультфильмов, например, можно было увидеть обладателя премии «Золотой ягуар» фестиваля в Локарно – философскую картину «Мост через реку». Немало работ аниматоров из стран Восточной Европы.

Специальный гость открытия фестиваля – киновед Адиля Хайбуллина уверена, что анимация много дает в плане воспитания вкуса. «Те, кто пришел сегодня, это зрители, которые ищут что-то новое в плане восприятия, развития своего воображения и фантазии. Анимация предоставляет невероятные возможности для этого. Каждая картина, показанная здесь, ломает стереотипы, прежде всего в том, какой должна быть сама анимация. Зритель выходит на новый эстетический уровень», – пояснила она.

Директор Дома актера Эльмира Фатхуллина рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что с энтузиазмом приняла предложение дирекции «Время кино» о проведении новаторского для данной площадки мероприятия. «Это наш первый опыт, связанный с кино. Театр плюс кино – очень современное, перспективное сочетание. Мы уже благодаря Министерству культуры Татарстана закупили световое оборудование. С его помощью можно проводить неформатные ранее для нас интерактивные мероприятия и спектакли, когда зритель находится как бы внутри действа. Наша звуковая техника, как показали тесты и заключения специалистов в области кино, вполне подходит и для креативных кинопоказов. Так что в наступившем году планируем заметно обновить жизнь нашего Дома актера», – сказала она.

Организаторами фестиваля выступили дирекция «Время кино», Союз театральных деятелей Татарстана и Дом актера имени М. Салимжанова. Показы LIAF-2018 продлятся до 27 февраля.