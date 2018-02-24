Сергей Зверев проболтался о тайном замужестве Софии Ротару

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Певец и стилист Сергей Зверев рассказал на встрече с поклонниками, что София Ротару тайно вышла замуж, пишет газета «Дни.Ру».



Отвечая на вопрос фанатов о том, с кем бы певец мог сочетаться браком, он неожиданно разоблачил личную жизнь Софии Ротару. «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», – завил стилист. Он не стал уточнять подробности, решив, что и так сказал лишнее. Ранее певец неоднократно признавался в любви к этой женщине.

Певица была единожды замужем: в 1968 году она зарегистрировала свой брак с Анатолием Евдокименко. В браке родился сын Руслан. Сейчас у Ротару двое внуков, на которых она не жалеет ни времени, ни денег. Внуку Анатолию она оплатила обучение в престижной школе Великобритании, а внучке Сони она подарила чистокровного жеребца из Калмыкии по кличке Набат.



Ранее сообщалось, что пляжные фото 70-летней Софии Ротару на Мальдивах произвели фурор.