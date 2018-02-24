Казанский электротехнический завод устроил встречу детей и ветеранов в «КидСпейсе»

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В детском городе профессий «КидСпейс» прошел праздник мужества и героизма, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано руководством ПАО «Казанский электротехнический завод».

На празднике дети могли познакомиться с обучающими площадками «КидСпейса», представляющим разные профессии, поиграть в «танковый биатлон», который смастерили сотрудники КЭТЗ, и поучаствовать в различных мастер-классах. На мероприятие также были приглашены ветераны завода, которые пообщались с детьми и ознакомились с работой детских площадок.

Одна из станций детского города профессий разработана при участии КЭТЗ. Здесь представлены наглядные пособия в виде микросхем, технических разработок и образцов гражданской и военной техники, демонстрируются фильмы о работе завода, его цехов и различных служб.

«Завод сейчас работает над блоком управления холодильника, и мы хотим здесь разместить один из образцов. Это будет не сам холодильник, а компьютерная программа. Здесь появится стенд с учебными пультами, с помощью которых ребята смогут его настраивать», – рассказал начальник научно-технического отдела КЭТЗ Александр Благовещенский.

На площадке ребята подробно знакомятся с устройством и работой приборов, учатся макетировать беспаечные платы.

«Мой внук умеет все это делать. Поэтому могу сказать, что дети все это прекрасно понимают. В семь лет он уже знает двоичную систему. Все зависит от объяснения и интереса ребятишек» –отметил Благовещенский.

Пока дети развлекались, для руководства и ветеранов предприятия провели экскурсию по детскому городу профессий. На одном из стендов «КидСпейса» представили разработки КЭТЗ в сфере медицины. В течение года совместно с ДРКБ сотрудники завода разрабатывали тренажер для реабилитации коленного и тазобедренного суставов.

«На сегодняшний день этот тренажер готов. Все документы находятся в Росздравнадзоре на регистрации, и в ближайшее время мы надеемся получить регистрационное удостоверение. В дальнейшем данный тренажер можно будет реализовывать уже как медицинское изделие. Применяется он в основном для реабилитации детей с ДЦП, а также взрослых после аварий, инсультов и различных травм», – рассказал помощник коммерческого директора КЭТЗ Денис Антонов.

Еще одним экспонатом были инструменты для проведения малоинвазивных хирургических операций. С помощью таких приспособлений операции можно проводить через небольшие разрезы, а управляет ими хирург с помощью джойстиков.

«Казанский электротехнический завод на протяжении трех лет выполнял разработку этих хирургических инструментов. Американский аналогичный инструмент имеет четыре степени свободы, мы же имеем шесть степеней – так инструмент может перемещаться в ограниченном поле. Мы можем производить более ювелирные движения инструментов, не травмируя органы пациента и не совершая лишних движений», – объяснил Антонов.

После экскурсии ветеранов завода пригласили на пресс-конференцию с корреспондентами детского города «КидСпецс». Дети интересовались их работой на заводе, расспрашивали о войне и спрашивали о возрасте, в котором они пришли на предприятие.

Ветераны с удовольствием поделились своими историями с детьми, рассказав, какой вклад внесли в развитие завода и чему научились за многие трудовые годы. Некоторые из них прошли Великую Отечественную войну, некоторые работали на предприятии целыми поколениями. Даже выйдя на пенсию, они продолжают поддерживать связь с родным заводом.

Рассказывая свою историю, Галимзян Мустафин растрогался, вспомнив о прежних временах: «После окончания Великой Отечественной войны я служил в погранвойсках. Завершив службу в 1977 году, работал в различных гражданских организациях. А 24 апреля 1988-го поступил в службу охраны завода и проработал там до 2006 года. С тех пор с заводом поддерживаю связь. Когда нужно – приглашают меня. Выступаем перед публикой, устраиваем экскурсии».

Галимзяну Мустафину сейчас 92 года, он состоит в Совете ветеранов пограничных войск и Совете ветеранов завода. Он участвовал в войне Советского Союза с Японией.

В завершение встречи детям вручили бескозырки (завод много лет, еще со времен Великой Отечественной войны, занимался выпуском аппаратуры для военно-морского флота), а ветеранам передали памятные подарки.

В рамках официальной части мероприятия ветеранов, заводчан и их детей поприветствовал генеральный директор КЭТЗ Владимир Гинсбург.

«Сегодня здесь праздник детства и наших ветеранов труда и Великой Отечественной войны. Вот эти молодые люди – будущее нашего государства, наше с вами будущее. В выборе профессии главное то, чтобы ты с радостью шел на работу, а вечером радостно шел домой, радуясь, что сделал какое-то хорошее, необходимое дело, которое послужит тебе и обществу. Вот эта полезность друг для друга порождает гордость за свое дело. Поэтому я от всей души желаю, чтобы наше юных поколение нашло свое дело, которое бы стало делом их жизни, а нам с вами можно было радоваться за будущее нашей молодежи», – пожелал он со сцены.

Поприветствовать гостей пришла и директор «КидСпейса» Елена Тихонова, которая поблагодарила ветеранов за визит и поздравила с праздником.

«Я хочу поблагодарить КЭТЗ, потому что в тот день, когда мы открылись, к нам пришел ваш руководитель. Это действительно очень колоритный человек, вы сразу бросились всем в глаза, и именно ваш завод стал первым партнером, который сам захотел для детей сделать станцию. Для нас это очень ценно, и мы гордимся таким партнером», – обратилась она к Владимиру Гинсбургу.

После официальной части для гостей города профессий были организованы детские творческие номера, конкурсы и мастер-классы. Дети с удовольствием принимали активное участие во всех активностях и знакомились с разными профессиями.