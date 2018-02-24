(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Французские ученые определили основную причину слабоумия. К разным видам этого заболевания ведет хроническое злоупотребление алкоголем, утверждают исследователи.

Как пишет Газета.Ru, ученые провели наблюдение, в котором приняли участие 57 тыс. человек с ранней деменцией, которая наступила до достижения ими 65-летнего возраста. В результате они выяснили, что 57 процентов из участников эксперимента очень часто принимали спиртное.

Причем для развития слабоумия мужчинам достаточно употреблять более 60 грамм чистого спирта в день, женщинам – 40 грамм в сутки.