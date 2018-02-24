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Сельское хозяйство

В Альметьевском районе начнется строительство первых 30 мини-ферм с субсидированием

24 февраля 2018, 02:25

В районе для поддержки личных подсобных хозяйств утверждена трехлетняя программа.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В этом году в Альметьевском районе Татарстана запланировано строительство первых 30 мини-ферм с государственным субсидированием. Об этом сообщает пресс-служба главы района.

В Альметьевском районе для поддержки личных подсобных хозяйств утверждена программа на 2017 – 2019 годы. Согласно этой программе для реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, на площадке по улице Ленина установлены торговые павильоны для личных подворий. Чтобы начать работу, достаточно получить в сельском исполкоме справку, подтверждающую ведение сельским жителем личного подсобного хозяйства, и обратиться с ней в отдел торговли района.

В настоящее время рассматривается возможность установки таких павильонов в районе автовокзала и в селе Кузайкино.

Также в районе будет организована централизованная заготовка кормов. Для этого будут определены земли сельхозназначения, которые засеют многолетними культурами. Исполком района готов оказать финансовое содействие в приобретении семян. Кроме того, будет организован сбор заявок, сенокос, доставка тюкованного сена в личные подсобные хозяйства по льготной и фиксированной цене.


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