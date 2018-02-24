На льготные кредиты сельхозпроизводители РТ подали в банки заявки на 14,3 млрд рублей

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). На получение льготных кредитов в аккредитованные банки сельхозпроизводителями Татарстана подано 300 заявок на сумму 14,3 млрд рублей. В том числе 50 заявок поступило от малых форм хозяйствования на сумму 583 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Минсельхозом России в рамках первого транша одобрено 15 заявок от малых форм хозяйствования на сумму 385 млн рублей, что составляет 15 процентов от лимита субсидирования (204 млн рублей).

При этом ни одной заявки не поступило из Актанышского, Алькеевского, Апастовского, Арского, Бугульминского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Лениногорского, Муслюмовского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Чистопольского и Ютазинского районов республики.