Российские призывники начнут проходить психологический отбор перед военной службой

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). При призыве на военную службу, в войска Росгвардии и при поступлении в военные профессиональные образовательные организации россияне будут проходить психологический отбор, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий закон Госдума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении.

Психологический отбор также будут проходить российские и иностранные граждане при поступлении на военную службу по контракту.

По результатам психологического отбора россиянам и иностранцам будет присваиваться одна из четырех категорий: «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется». Кстати, мужчины и женщины четвертой категории не смогут пойти на военную службу по контракту и поступить в мобилизационный людской резерв.

