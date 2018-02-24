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Общество

Российские призывники начнут проходить психологический отбор перед военной службой

24 февраля 2018, 01:09

Новые критерии по отбору коснутся срочников, контрактников и военных должностных лиц.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). При призыве на военную службу, в войска Росгвардии и при поступлении в военные профессиональные образовательные организации россияне будут проходить психологический отбор, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий закон Госдума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении.

Психологический отбор также будут проходить российские и иностранные граждане при поступлении на военную службу по контракту.

По результатам психологического отбора россиянам и иностранцам будет присваиваться одна из четырех категорий: «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется». Кстати, мужчины и женщины четвертой категории не смогут пойти на военную службу по контракту и поступить в мобилизационный людской резерв.
 


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