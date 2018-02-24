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Культура

В Казани состоится премьера фильма об экспедиции поисковых отрядов

24 февраля 2018, 04:03

Фильм повествует об экспедиции поисковых отрядов из Казани в Мурманскую область.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Казани 25 февраля состоится премьера документального фильма «Крылья Победы. Оборона Заполярья», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Фильм повествует об экспедиции поисковых отрядов из Казани в Мурманскую область. Зритель узнает о целях экспедиции, сложностях и тяжелой работе по подъему со дна заполярного озера Среднее Ваенгское сбитого бомбардировщика ПЕ-2.

Бомбардировщик был произведен в Казани в 1939 году и разбился в 1942-м после успешного бомбометания. Также сюжет фильма затрагивает историю членов экипажа.

В прошлом году в рамках президентской программы «Крылья Татарстана» состоялась экспедиция в Мурманскую область. Среди членов экспедиции были представители общественной молодежной организации Татарстана «Отечество», клуба подводного плавания «Бентос» КГМУ и киногруппы «Рестарт».

В рамках кинопоказа состоится выставка фоторабот.


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