В Казани состоится премьера фильма об экспедиции поисковых отрядов

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Казани 25 февраля состоится премьера документального фильма «Крылья Победы. Оборона Заполярья», сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Фильм повествует об экспедиции поисковых отрядов из Казани в Мурманскую область. Зритель узнает о целях экспедиции, сложностях и тяжелой работе по подъему со дна заполярного озера Среднее Ваенгское сбитого бомбардировщика ПЕ-2.

Бомбардировщик был произведен в Казани в 1939 году и разбился в 1942-м после успешного бомбометания. Также сюжет фильма затрагивает историю членов экипажа.

В прошлом году в рамках президентской программы «Крылья Татарстана» состоялась экспедиция в Мурманскую область. Среди членов экспедиции были представители общественной молодежной организации Татарстана «Отечество», клуба подводного плавания «Бентос» КГМУ и киногруппы «Рестарт».

В рамках кинопоказа состоится выставка фоторабот.