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Экономика и финансы

Роскачество разработает меры для определения коньяка не по ГОСТу

24 февраля 2018, 00:31

Сегодня показатель качества не имеет точного метода определения природы виноматериала, считает глава ведомства.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Роскачество разработает предложения в Правительство РФ, чтобы устранить правовой недочет в области определения фальсификата коньяка. Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов, сообщают «Известия».

Коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, но сегодняшний ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала, заявил он. Так, под видом коньяка в продаже могут оказаться продукты из пшеницы или крахмалов картофельного происхождения.


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