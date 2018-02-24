Роскачество разработает меры для определения коньяка не по ГОСТу

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Роскачество разработает предложения в Правительство РФ, чтобы устранить правовой недочет в области определения фальсификата коньяка. Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов, сообщают «Известия».
Коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, но сегодняшний ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала, заявил он. Так, под видом коньяка в продаже могут оказаться продукты из пшеницы или крахмалов картофельного происхождения.