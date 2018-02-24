Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Татарстанские инноваторы смогут побороться за 5 млн рублей в Ульяновске

24 февраля 2018, 03:58

27 и 28 марта в Ульяновске пройдет региональный этап всероссийского роуд-шоу по развитию и поддержке технологического предпринимательства.
Латвийские производители объединились в кластер
Татарстан и «Роснано» обсудили вопрос стимулирования спроса на инновационную продукцию
Подписан Меморандум о создании межрегиональной Ассоциации инновационных регионов РФ
Необходимо решать вопрос об обновлении содержания образования, считает ректор КГУ
Объявлены победители конкурсов «50 лучших инновационных идей для РТ» и «Идея 1000»

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Инноваторы Приволжского федерального округа смогут побороться за 5 млн рублей в Ульяновске. 27 и 28 марта там пройдет региональный этап всероссийского роуд-шоу по развитию и поддержке технологического предпринимательства, сообщает пресс-служба Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

Конкурс Open Innovations Startup Tour-2018 состоит из следующих направлений: ИТ-трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальный трек и развитие урбанистики.

Конкурс дает возможность пройти в полуфинал конкурса Startup Village без предварительного отбора и побороться там за 5 млн рублей за первое место.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter