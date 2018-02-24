В 2018 году в РТ 32 ветерана получат новое жилье

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2018 году в Татарстане 32 ветерана Великой Отечественной войны получат новое жилье. На эти цели выделено 42,67 млн рублей.

Республиканская программа реализуется с 2005 года и предназначена для граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, преимущественно для работников предприятий и бюджетных работников.

За 11 лет были улучшены жилищные условия 18 974 ветеранов на сумму 19,9 млрд рублей.

В 2017 году 126 ветеранов ВОВ получили помощь по улучшению условий жилья. Объем финансирования составил 159,38 млн рублей.