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Виктор Дробыш ударил ведущую «Ревизорро» Настасью Самбурскую

23 февраля 2018, 22:11

На видео Дробыш на повышенных тонах объясняет подопечной, что под фонограмму петь запрещено и наносит ей в нос сильный удар.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Российский продюсер Виктор Дробыш ударил ведущую «Ревизорро» Настю Самбурскую за просьбу о пятистах рублях. Об этом теледива и певица рассказала в своем «Инстаграме».

На видео Дробыш на повышенных тонах объясняет подопечной, что под фонограмму петь запрещено и наносит ей в нос сильный удар.

Многие подписчики не оценили юмор Самбурской. «Ну как так... за 500 рублей, такая жестокость», «Неудачная шутка!», «Я испугалась», «Вообще не смешно», – написали они.

Реальная драка с участием ведущей произошла в январе в кафе Нижнего Новгорода. Подобный инцидент стал первым за все время работы Самбурской в передаче. Ведущая спряталась в подсобке. Позже она объяснила, что не ожидала такой бурной реакции от сотрудника кафе.

13 февраля Самбурская проинспектировала Чеховский рынок в Казани.

 

@vdrobysh Ну как так... за 500рублей, такая жестокость 💪🏽😂😂😂

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)


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