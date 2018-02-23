Виктор Дробыш ударил ведущую «Ревизорро» Настасью Самбурскую

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Российский продюсер Виктор Дробыш ударил ведущую «Ревизорро» Настю Самбурскую за просьбу о пятистах рублях. Об этом теледива и певица рассказала в своем «Инстаграме».



На видео Дробыш на повышенных тонах объясняет подопечной, что под фонограмму петь запрещено и наносит ей в нос сильный удар.



Многие подписчики не оценили юмор Самбурской. «Ну как так... за 500 рублей, такая жестокость», «Неудачная шутка!», «Я испугалась», «Вообще не смешно», – написали они.



Реальная драка с участием ведущей произошла в январе в кафе Нижнего Новгорода. Подобный инцидент стал первым за все время работы Самбурской в передаче. Ведущая спряталась в подсобке. Позже она объяснила, что не ожидала такой бурной реакции от сотрудника кафе.



13 февраля Самбурская проинспектировала Чеховский рынок в Казани.