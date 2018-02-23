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Политика

Минфин США пригрозил санкциями в отношении частных лиц из России

23 февраля 2018, 21:30

По словам Стивена Мнучина, работа над новыми санкциями ведется совместно с ФБР.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Министерство финансов США продолжает разрабатывать пакет новых антироссийских санкций, который может включать меры против частных лиц. Об этом сообщил глава ведомства Стивен Мнучин, информирует РИА «Новости».

По его словам, работа над новыми санкциями ведется совместно с ФБР, которое расследует вмешательство в выборы Президента Соединенных Штатов.

«Если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», – подчеркнул министр.

Ранее Минфин США обозначил сроки, в течение которых могут вступить в силу санкции против России.


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