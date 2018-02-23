Россиян предостерегли от поездок в США из-за вспышки сальмонеллеза

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). В 20 штатах США отмечены случаи заболевания сальмонеллезом, в связи с чем россиянам, планирующим посетить страну в ближайшее время, следует соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На сегодняшний день причина вспышки инфекции уже установлена. Ею стало употребление американцами препарата «Кратом», который обладает наркотическим действием и продается в аптеках.

В двух штатах – Айова и Миннесота – 100 человек съели зараженный куриный салат, который в магазины поставляла фирма Fareway Stores Inc.