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1,5 тысячи казанцев сдали более 4 тонн одежды и крышек в рамках экоакции

23 февраля 2018, 20:24 , Фото: пресс-служба проекта "Карта инициатив"

1,5 тысячи казанцев сдали более 4 тонн одежды и крышек в рамках экоакции Акция направлена на экологическое просвещение жителей Казани, распространение бережного отношения к ресурсам и человеческому труду.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 1,5 тысячи казанцев сдали более 4 тонн одежды и крышек в рамках акции «Экологичный Ягуар», организованной активистами проекта «ЭкоЛогично» совместно с платформой по реализации общественных проектов «Карта инициатив». Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Сегодня автомобиль Jaguar, который стал мобильным пунктом приема старых вещей и вторсырья, колесил по всей Казани, а три стационарные точки расположились в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах города.

Для участия в акции нужно было сдать ненужную одежду и пластмассовые крышки. За это организаторы раздавали казанцам носки (как символ 23 февраля), сладкие подарки и билеты в кино.

Рассортированный материал будет направлен либо на вторичную переработку, либо на утилизацию, которая пройдет в рамках акции «Добрые крышечки». Вещи в хорошем состоянии будут выставлены на фримаркетах, которые регулярно проводит проект «ЭкоЛогично|Казань».


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