(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Трехлетний мальчик погиб под колесами «Хонды» в Новосибирске, сообщает ТАСС.

Сегодня около девяти вечера по местному времени (17 часов по Москве) в районе площади Лыщинского в Новосибирске внедорожник «Хонда» въехал в толпу людей, стоящих на тротуаре. В тот момент новосибирцы смотрели на улице праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества.

В результате аварии два человека погибли и трое пострадали. Трехлетний мальчик умер еще до приезда медиков. Женщина (предположительно мать погибшего малыша) умерла в карете скорой помощи. Троих пострадавших отправили в больницу города.

По версии очевидцев, водитель японского внедорожника отвлекся от дороги, засмотревшись на салют.

