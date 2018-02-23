81-летняя жена Героя Советского Союза Бориса Кузнецова поздравила лаишевцев цыганочкой

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 81-летняя жена Героя Советского Союза Бориса Кузнецова – Альфия Кузнецова – выступила перед зрителями праздничного мероприятия, организованного ко Дню защитника Отечества в Доме культуры Лаишева. Она станцевала цыганский танец, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Со словами поздравлений к собравшимся обратился и сам Борис Кузнецов, отметивший, что сегодня Россия является сверхдержавой, с которой считаются и которую побаиваются.

Как отметил глава района Михаил Афанасьев, у России самая сильная армия и лучшее вооружение, а также мужественные солдаты. «Одним из таких был Герой России Марат Ахметшин, который похоронен в селе Атабаево», – напомнил глава района.

В ходе мероприятия были награждены победители конкурса, который прошел в официальном аккаунте Лаишевского района в Instagram. Праздник завершился концертом, который был подготовлен силами местных артистов.