Российский атлет провалил допинг-тест на Олимпиаде

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Об очередном проваленном допинг-тесте стало известно сегодня от антидопингового подразделения Всемирной ассоциации международных спортивных федераций «СпортАккорд». Об этом сообщает ТАСС.

Информация поступила делегации олимпийских атлетов из РФ, которая в свою очередь уведомила об этом Международный олимпийский комитет.

Ранее запрещенный препарат нашли в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. До нее положительный результат на мельдоний показали анализы керлингиста Александра Крушельницкого.