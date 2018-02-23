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Спорт

Российский атлет провалил допинг-тест на Олимпиаде

23 февраля 2018, 19:50

Ранее запрещенный препарат нашли в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Об очередном проваленном допинг-тесте стало известно сегодня от антидопингового подразделения Всемирной ассоциации международных спортивных федераций «СпортАккорд». Об этом сообщает ТАСС.

Информация поступила делегации олимпийских атлетов из РФ, которая в свою очередь уведомила об этом Международный олимпийский комитет.

Ранее запрещенный препарат нашли в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой. До нее положительный результат на мельдоний показали анализы керлингиста Александра Крушельницкого.


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