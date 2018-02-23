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Новая страница истории казанского ДК имени Ленина откроется «Мини-Зилантом»

23 февраля 2018, 19:21 , Фото: Михаил Захаров

Новая страница истории казанского ДК имени Ленина откроется «Мини-Зилантом» Казанцев и гостей столицы ждут танцевальные мастер-классы и балы, концерт известной казанской поэтессы и певицы Екатерины Болдыревой.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Отремонтированный Дворец культуры имени Ленина завтра примет восьмой конвент ролевых игр «Мини-Зилант». Об этом сообщили в ДК.

Казанцев и гостей столицы ждут танцевальные мастер-классы и балы, концерт известной казанской поэтессы и певицы Екатерины Болдыревой.

Здесь же можно будет попробовать свои силы в настольных играх, а также на площадке боев, где будет использоваться безопасное оружие. Кроме того, в стенах ДК будет организована ярмарка ручных работ.

«Мини-Зилант» проходит в Казани с 2010 года. На фестиваль приезжает молодежь со всего Татарстана, а также из соседних регионов России.


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