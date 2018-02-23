Магдеев: Челны – единственный город, где пост № 1 круглый год несет «Вахту памяти»

(Набережные Челны, 23 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Набережные Челны являются единственным городом, имеющим пост № 1, круглогодично несущий «Вахту памяти» у Вечного огня. Об этом на праздничном мероприятии в Городском дворце творчества детей и молодежи заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Нынешнее поколение российских ребят, которые прошли горячие точки на Северном Кавказе, которые сегодня служат, выполняя интернациональный долг, в Сирии, показывают образец мужества и отваги. Весь мир удивляется тому героизму, который проявляют наши воины. Беспримерные подвиги наших солдат – подтверждение тому, что Российская армия является надежной опорой нашей страны. Будущие герои подрастают и в нашем городе», – сказал градоначальник.

Сегодня утром у мемориала «Родина-мать» состоялось еще одно торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества и 100-летия создания Красной Армии.

В словах поздравления Наиль Магдеев подчеркнул, что сегодняшний праздник – это хороший повод вспомнить всех тех, кто стоял и стоит на защите интересов нашего многонационального государства.