(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Князь Владимир Голицын умер в США в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отпевание князя пройдет в Cинодальном соборе Знамения Божией Матери в Нью-Йорке. Его похоронят на Ново-Дивеевском кладбище.

Голицын родился в 1942 году в Белграде. Был деятелем русской эмиграции. На протяжении почти 40 лет состоял старостой Синодального собора Русской православной церкви за границей в Нью-Йорке, 25 лет работал вице-президентом Русского дворянского общества в Нью-Йорке, 20 лет – казначеем Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом. Часто приезжал с лекциями в Россию.