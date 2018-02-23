Соперником России в финале Олимпиады стала Германия

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сенсационно завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Соперником сборной России в финале стала сборная Германии, победившая Канаду 4:3.

Немцы просто штампуют сенсации на этой Олимпиаде. С натугой проведя групповой турнир, они разорили букмекеров, в четвертьфинале обыграв в овертайме сборную Швеции, которая до того момента оставалась единственной командой на турнире, не потерявшей ни одного очка. А немцы взяли и отправили скандинавов домой, в том числе нападающего Антона Ландера на место работы в казанский «Ак Барс», а его партнеров по команде – нападающего Эвелина Эверберга и защитника Эрика Густафссона – в нижнекамский «Нефтехимик».

И вот сегодня в полуфинале сборная Германии заслуженно обыграла Канаду. В какой-то момент немцы вели со счетом 3:0. Да, канадцы сократили разрыв в счете до минимума, 3:4, разумеется, сняли вратаря в концовке, но спастись от позора родоначальники хоккея не смогли.

Нападающий «Ак Барса» и сборной Канады Роб Клинкхаммер завтра поспорит за бронзовые медали с чехами, за которых играет одноклубник Клинкхаммера Иржи Секач.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2018. 24 февраля. Матч за третье место. Канада – Чехия.

25 февраля. Финал. Россия – Германия (7:10).