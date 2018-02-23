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Глава Удмуртии: Наша Алина Загитова принесла России первое «золото» Олимпиады

23 февраля 2018, 18:12 , Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии: Наша Алина Загитова принесла России первое «золото» Олимпиады В своем сообщении Александр Бречалов поздравил ижевского тренера Алины Наталью Антипину.
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(Ижевск, 23 февраля, «Татар-информ», Юлия Семенова). Сегодня 15-летняя уроженка Удмуртии Алина Загитова выиграла золотую медаль в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Уверен, вся Удмуртия с утра у экранов ТВ! Ура!!! Наша Алина Загитова принесла России первое “золото” Олимпиады!» – написал на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

В своем сообщении он поздравил ижевского тренера Алины Наталью Антипину, у которой она тренировалась вплоть до 2015 года в республиканской ДЮСШ по фигурному катанию.

«Золотая медаль из далекого Пхенчхана в День защитника Отечества. Что может быть символичнее?» – добавил в конце своего поста Бречалов.


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