У Стивена Фрая диагностирован рак

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). У британского актера и писателя Стивена Фрая диагностирован рак. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Рак. У меня рак. Я никак не соотносил себя с этим. Стивен, у тебя рак. Это звучало очень странно. Рак казался чем-то таким, что происходит с другими людьми. Рак – ужасное, шокирующее и очень сложное слово», – рассказал Фрай.

По его словам, он уже перенес одну операцию по удалению простаты и 11 лимфатических узлов. Она прошла в начале января. В настоящее время у актера идет восстановительный процесс.

Широкую известность Фраю в 1997 году принесла главная роль в фильме «Уайльд».