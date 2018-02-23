Кадыров 23 февраля вспомнил «тирана и кровавого злодея Сталина»

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 23 февраля 1944 года по приказу лидера Советского государства Иосифа Сталина чеченский и ингушский народы выслали в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия прекратила свое существование. В связи с этим в День защитника Отечества глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил эту страницу истории, назвав Сталина «тираном и кровавым злодеем».

«По воле Всевышнего Аллаха тиран и кровавый злодей Сталин бесславно завершил свой жизненный путь», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер в в своем сообщении проклял Сталина «во веки веков», обвинив его в бесчеловечных репрессиях.

По его словам, в настоящее время в России каждому народу гарантированы реальные права и свободы.

«Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он навсегда уберег нас от новых потрясений, трагедий и невзгод, просим о ниспослании мира и стабильности для всей России!» – написал Кадыров в завершение.