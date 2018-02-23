«Ак Барс» проиграл ЦСКА в Москве

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» завершил серию контрольных матчей в ходе олимпийского антракта в чемпионате КХЛ. В Москве казанцы повторно сыграли со столичным ЦСКА и уступили в овертайме со счетом 2:3.

Несмотря на отсутствие в рядах армейцев восьми игроков основного состава, выступающих сейчас в сборной России на Олимпиаде, члены ЦСКА в День защитника Отечества дали бой казанцам.

Однако гости первыми добились успеха – на 6-й минуте шайбу в ворота ЦСКА забросил Александр Бурмистров. За 18 секунд до конца первого периода, играя в меньшинстве, хозяева сумели отквитать эту шайбу, 1:1. В начале второго периода впереди был уже ЦСКА, 2:1. Казанцы усилиями Станислава Галиева сравняли счет в концовке второго периода, 2:2. В третьей двадцатиминутке отличиться никому не удалось, а в овертайме удача улыбнулась армейцам всего через 67 секунд после начала дополнительной пятиминутки. 3:2– победа ЦСКА.

Напомним, что ранее в перерыве чемпионата казанцы обыграли ХК «Сочи» (2:1), «Нефтяник» (4:1), ЦСКА (4:1), проиграли ХК «Сочи» (1:3) и «Динамо» (3:4ОТ).

27 февраля в предпоследнем туре регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо», 1 марта в Уфе с «Салаватом Юлаевым». После 54 матчей в активе казанцев 97 очков, первое место в конференции «Восток».

ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили: Шумаков (20, 62), Макеев (23) - Бурмистров (6), Галиев (39). Штраф: 6-8.

«Ак Барс»: Шарыченков; Марков – Яруллин, Токранов – Лямкин, Батыршин – Манухов, Сидоров – Фаткуллин; Глинкин – Ан.Попов – Азеведо, Галиев – Ткачев – Зарипов, Лукоянов – Потапов – Глухов, Косов – Свитов – Бурмистров.