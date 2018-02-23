О сильном понижении температуры воздуха и тумане предупредили синоптики Татарстана

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Туман и существенное понижение температуры воздуха ожидается в Татарстане в ближайшие дни. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Туман окутает республику завтра ночью и утром.

По информации РТ, среднесуточные температуры воздуха с 23 по 28 февраля на территории Татарстана будут на 5 – 9 градусов ниже нормы. Местами прогнозируется до 30 градусов ниже нуля ночью. Днем термометр покажет не выше 12 – 17 градусов мороза.

Аномальные холода наблюдаются в эти дни и в российской столице.