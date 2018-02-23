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О сильном понижении температуры воздуха и тумане предупредили синоптики Татарстана

23 февраля 2018, 17:20 , Фото: Рамиль Гали

О сильном понижении температуры воздуха и тумане предупредили синоптики Татарстана Среднесуточные температуры воздуха с 23 по 28 февраля на территории Татарстана будут на 5 – 9 градусов ниже нормы.
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(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Туман и существенное понижение температуры воздуха ожидается в Татарстане в ближайшие дни. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Туман окутает республику завтра ночью и утром.

По информации РТ, среднесуточные температуры воздуха с 23 по 28 февраля на территории Татарстана будут на 5 – 9 градусов ниже нормы. Местами прогнозируется до 30 градусов ниже нуля ночью. Днем термометр покажет не выше 12 – 17 градусов мороза.

Аномальные холода наблюдаются в эти дни и в российской столице.


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