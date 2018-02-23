Гонки на «запорожцах» прошли в селе Бакирово

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на гоночной трассе санатория «Бакирово» прошло «Авторалли-2018» на ретроавтомобилях «Запорожец». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

В гонках приняли участие более 20 машин из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Лениногорска.

Инициатором проведения соревнований в День защитника Отечества выступил авторетроклуб «ГАЗ-21 Волга». Собравшихся участников и гостей соревнований поздравил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Камиль Садриев. Парламентарий отметил рост популярности мероприятий, проводимых авторетроклубом. Камиль Садриев подчеркнул, что зимний парад ретротехники с каждым годом собирает в санатории все большее количество любителей исторических отечественных машин. По его словам, мероприятие проходит на высоком организационном уровне. Фестиваль дает возможность гостям не только познакомиться с ретроавтомобилями, но и прикоснуться к истории отечественного автопрома, пообщаться с гонщиками и прокатиться на любимом «запорожце».

Гонки исторических отечественных машин на местной трассе в этом году состоялись в 14-й раз. С 2015 года установлен специальный призовой фонд президента авторетроклуба «ГАЗ-21 Волга», главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина.

Сегодня участники состязаний предложили присвоить авторалли имя Фаяза Ибрагимова – прежнего главврача санатория «Бакирово» и одного из идейных вдохновителей мероприятия.