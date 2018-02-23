Путин поздравил с праздником мужское население страны

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент России Владимир Путин поздравил мужское население страны с Днем защитника Отечества. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РФ.

«С уверенностью можно говорить, что российская армия сейчас одна из сильнейших в мире. Она оснащена по последнему слову техники, хорошо обучена и морально крепка. Наши солдаты и офицеры доказали, что они умеют действовать уверенно, слаженно, профессионально и мужественно. В российской армии очень многие готовы пожертвовать своей жизнью ради своих соотечественников», — говорится в поздравлении Президента России.

Армия — это щит и меч государства, отражение внутреннего состояния российского общества, сказал Путин.

Хочется верить, что в будущем армия России будет самой сильной и эффективной, для этого руководство страны создают все условия, отметил глава государства.

«В этот день защитникам России хотелось бы пожелать оставаться такими же сильными, мужественными, профессиональными и патриотичными», — сказал Президент России.