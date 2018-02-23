Мусульмане Кировской области избрали муфтия

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). 21 февраля прошел очередной съезд Духовного управления мусульман Кировской области. Единогласно на новый срок был избран муфтий Нияз Кашапов. Об этом сообщает пресс-служба Совета муфтиев России.

«На повестке дня съезда был отчет председателя ДУМ Кировской области муфтия Нияза Кашапова, отчет ревизионной комиссии. Председателем ДУМ и ревизионной комиссии единогласно избрали муфтия Нияза Кашапова», — говорится в сообщении.

В своем выступлении руководитель департамента внутренних дел Совета муфтиев России Али хазрат Хасанов передал слова приветствия от духовного лидера российских мусульман Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

«На протяжении пяти лет мы видим результаты деятельности Духовного управления мусульман Кировской области. Особенно успешно ведутся работы с молодежью. Этот опыт необходимо сохранить и передать в другие общины области. Проведение мероприятий и привлечение общин независимо от их принадлежности к „муфтиятам“ показывает не на словах, а на деле нашу братскую любовь и взаимопомощь», — заявил в своем выступлении Али Хасанов.

Во встрече принимал участие заместитель генерального директора официального туроператора по хаджу и умре СМР и ДУМРФ «Муслим тур» Ислам хазрат Кожевников.