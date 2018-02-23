Путин поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов получил поздравительные телеграммы по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Телеграммы пришли от имени Президента России Владимира Путина, Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, председателя Совфеда Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, руководителя администрации Президента РФ Антона Вайно и других государственных деятелей.

«Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! В трудных походах, на полях исторических сражений ковались победные, патриотические традиции российского воинства, крепла его мощь и слава. Мы искренне гордимся ратными подвигами наших отцов и дедов, их доблестью и мужеством. Чествуем тех, кто в наши дни посвятил себя служению Родине, защите ее свободы и безопасности. Желаю Вам успехов и всего самого доброго», — говорится в поздравлении от имени Президента России Владимира Путина.

«Мы гордимся непреходящим патриотизмом российского воинства, всегда преданно защищавшего интересы Родины, и сегодня чествуем всех, кто воинской доблестью и созидательным трудом приумножает мощь и славу России», — сказано в телеграмме от имени Валентины Матвиенко.

«Проходят годы, сменяются эпохи, но славные традиции российских Вооруженных Сил — верность своему долгу и преданность интересам Отчизны — бережно сохраняются и передаются новым поколениям российских солдат и офицеров», — говорится в поздравительной телеграмме от Дмитрия Медведева.