(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Росгвардейцы Татарстана померились силами в зимней спартакиаде, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии.

Несмотря на мороз, принять участие в спортивных состязаниях решили многие сотрудники Росгваридии. На спортивную базу «Динамо» они приехали вместе с женами и детьми.

В спартакиаде учувствовали четыре команды: трех батальонов и аппарата управления. За команду управления выступал ее руководитель.

Заводная музыка, свежий воздух и веселые конкурсы разжигали в участниках дух спортивного азарта. А поддержка болельщиков давала им силы двигаться вперед и побеждать.

Для всех присутствующих была организована полевая кухня с горячей едой и напитками.

Полицейские вместе с семьями учавствовали в лыжной эстафете, перетягивании каната, заезде на «ватрушках» и других увлекательных соревнованиях.

Все победители получили ценные подарки и почетные

