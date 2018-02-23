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Девушка из Новобалтачева стала чемпионкой России

23 февраля 2018, 14:50 , Фото: baltach.ru

Девушка из Новобалтачева стала чемпионкой России Ученица 10 класса Розана Кашапова одержала победу, толкнув 16-килограммовую гирю 163 раза за 10 минут.

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Спортсмены Балтачевского района в составе сборной команды Республики Башкортостан приняли участие в чемпионате по гиревому спорту в городе Рыбинск Ярославкой области. 

На престижных соревнованиях Розана Фиргатовна из Новобалтачева получила звание чемпиона, пишет газета «Балтач таннары» («Балтачевские зори»). 

«Во время чемпионата России ученица 10 „Б“ класса школы № 1 села Старобалтачево Розана Кашапова в весовой категории 63 килограмма толкнула 16-килограммовую гирю за 10 минут 163 раза. По длинному циклу 16-килограммовые гири за 10 минут девушка толкнула 22 раза», — говорится в сообщении издания.


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