Девушка из Новобалтачева стала чемпионкой России

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Спортсмены Балтачевского района в составе сборной команды Республики Башкортостан приняли участие в чемпионате по гиревому спорту в городе Рыбинск Ярославкой области.
На престижных соревнованиях Розана Фиргатовна из Новобалтачева получила звание чемпиона, пишет газета «Балтач таннары» («Балтачевские зори»).
«Во время чемпионата России ученица 10 „Б“ класса школы № 1 села Старобалтачево Розана Кашапова в весовой категории 63 килограмма толкнула 16-килограммовую гирю за 10 минут 163 раза. По длинному циклу 16-килограммовые гири за 10 минут девушка толкнула 22 раза», — говорится в сообщении издания.