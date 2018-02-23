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Рустам Минниханов подарил музею соцбыта магнитофон, электробритву и рубашку

23 февраля 2018, 14:36 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов подарил музею соцбыта магнитофон, электробритву и рубашку Президент Татарстана посетил музей социалистического быта и музей счастливого детства в Казани.

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил музей социалистического быта на Университетской улице в Казани и подарил музею двухкассетный магнитофон, на котором сделал дарственную надпись, электробритву, произведенную в 80-х годах прошлого века, и мужскую рубашку. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Объезд музеев г.Казани

Президент осмотрел экспонаты музея, заметив: «Вот такие же джинсы у меня были, я привез их из Болгарии».

Директор музея Рустем Валиахметов пригласил главу республики посетить филиал музея в Санкт-Петербурге, а также принять участие в открытии филиала музея в турецкой Анталье.

Объезд музеев г.Казани

Также Президент посетил расположенный рядом музей счастливого детства, после чего поручил исполкому Казани рассчитать объем затрат по ремонту зданий музеев на ул. Университетской и внести предложения.

«Такие интересные объекты сегодня нужны городу», — заметил Минниханов после осмотра экспозиций.

Объезд музеев г.Казани


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