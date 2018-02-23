Минниханов предложил расширить экспозицию музея Баки Урманче в Казани

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил выставку картин и скульптур Баки Урманче в национальной галерее «Хазинэ», где предложил расширить экспозицию музея. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Президент поручил Минкультуры РТ вместе с исполкомом Казани внести предложения об изучении, экспонировании и хранении творческого наследия Баки Урманче, включая материалы семейного архива художника.

Экскурсию по выставке для Минниханова провела директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева, которая рассказала, что выставка подготовлена в 2017 году и посвящена 120-летию со дня рождения Баки Урманче (родился 23 февраля 1897 года).

Картины и экспонаты принадлежат Государственному музею изобразительных искусств РТ, Альметьевской картинной галерее и частным галереям Москвы и Казани.

Во время осмотра выставки был затронут вопрос пополнения коллекции произведений Баки Урманче картинами из частных собраний. Было замечено, что с каждым годом большее количество работ хужожника покидают республику, оседая в частных коллекциях.