Служащих в подшефной части солдат поздравила делегация из Елабуги

(Елабуга, 23 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии Дня защитника Отечества делегация из Елабуги посетила подшефную войсковую часть в Екатеринбурге. Третий год Елабуга сотрудничает с 18-й отдельной бригадой радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа. За эти годы здесь прошли службу 72 елабужанина, сегодня служат 11 человек.

Елабужане привезли солдатам подарки и видеоприветы от родных, а также концерт в честь праздника от студентов Елабужского колледжа культуры и искусств. По словам ребят, им нравится служить в этой части, а командиры отзываются о солдатах из Татарстана отзываются только с положительной стороны, отмечая их взаимопомощь, трудолюбие и доброжелательность.

Сегодня войска радиэлектронной борьбы способны обнаружить и обезвредить любую цель – от корабля локатора до спутника, им под силу сделать врага слепым и глухим, правда, как говорят командиры, времени для обучения солдат недостаточно.

«Запомнить успеваем, но, тем не менее, чтобы подготовиться, стать профессионалом своего дела, времени маловато. За год они не все успевают освоить», – отметил начальник медицинской службы 18-й отдельной бригады Алимзан Адалов.